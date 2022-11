E’ morto Roberto Maroni, aveva 67 anni. La famiglia: addio, inguaribile ottimista

Martedì 22 novembre 2022 - 09:11

Era da tempo malato. E' stato segretario Lega, ministro dell'Interno, del Lavoro, presidente della Lombardia

Milano, 22 nov. (askanews) – È morto questa mattina Roberto Maroni. Aveva 67 anni, e da tempo era malato. Ha ricoperto tra gli altri i ruoli di segretario della Lega, ministro dell’Interno, ministro del Lavoro, presidente della Regione Lombardia.“Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico”. Con queste parole la famiglia di Roberto Maroni ne annuncia la morte. Per poi aggiungere una frase di Emily Dickinson: “Chi è amato non conosce morte, perchè l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina”. E poi l’ultimo saluto: “Ciao Bobo”.Rea/Int14