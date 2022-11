Anci,A.Fontana: metter mano a Codice Appalti, rivedere legge Delrio

Martedì 22 novembre 2022 - 17:20

"Invertire rotta rispetto alla cultura del sospetto"

Bergamo, 22 nov. (askanews) – “Occorre metter mano al Codice degli Appalti ma serve – soprattutto – un’inversione di rotta rispetto alla cultura del sospetto e verso una maggiore fiducia in cittadini e imprese”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo, sottolineando che bisogna anche “rivedere la Legge Delrio: Provincie e Città Metropolitane in Lombardia possono svolgere un ruolo di coordinamento e gestione amministrativa di cui c’è bisogno”.“Dobbiamo tornare a investire sulla pubblica amministrazione: con nuovi talenti e leve, dopo anni di patto di stabilità, oggi siamo tornati alla progettazione e occorrono competenze per mettere a terra le risorse”, ha aggiunto.