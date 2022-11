Anci, Guerra: Lombardia dei 1506 Comuni è laboratorio per grande sfida

Martedì 22 novembre 2022 - 18:54

"Che può parlare e servire all'intero Paese"

Bergamo, 22 nov. (askanews) – “La Lombardia dei 1506 Comuni, da Milano a Morterone rappresenta un laboratorio per una grande sfida, anche sul versante dell’innovazione istituzionale, che può parlare e servire all’intero Paese”. Lo ha detto Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina (Co) e presidente di Anci Lombardia, intervenendo alla XXXIX Assemblea Nazionale Anci in corso a Bergamo.Guerra ha lanciato un appello per semplificare il lavoro dei primi cittadini e dotarlo di strumenti adeguati e chiede attenzione per famiglie e imprese, che hanno bisogno urgente di forti interventi di sostegno. “I Comuni sono enti costitutivi della Repubblica, in prima fila dentro ogni sfida, essenziali per vincere l’emergenza e superare la crisi. Nei Comuni c’è tanto coraggio per il presente e tanta voglia, idee e progetti di futuro. Ma oggi anche i Comuni hanno bisogno di norme e risorse, hanno bisogno di fiducia, come dirà per tutti noi il presidente Decaro, che consentano di chiudere e predisporre i bilanci, garantire servizi che vogliono dire diritti e attuare il Pnrr”, ha detto Guerra.