Anci, Fontana: la Lombardia del 2030 sarà una grande Smartland

Martedì 22 novembre 2022 - 17:16

"Connessa in tutte le sue aree"

Bergamo, 22 nov. (askanews) – “La Lombardia del 2030 sarà una grande Smartland, connessa in tutte le sue aree, dalla bassa pianura padana alle montagne della Valtellina passando per la metropoli milanese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo.“La lezione pandemica ci ha reso più consapevoli del valore delle relazioni, della prossimità, dell’interconnessione tra città e piccoli centri, tra aree industrializzate e agricole. Occorre continuare ad investire su infrastrutture e reti materiali e digitali, su opere e servizi per la mobilità. Occorre superare il digital divide che affligge alcune aree della nostra Regione: il piano Open Fiber è ancora troppo lento per assecondare il naturale e tradizionale dinamismo delle nostre comunità”, ha sottolineato il governatore.