Anci, Decaro: per i sindaci la politica è sana, bella e vera

Martedì 22 novembre 2022 - 18:11

Ispirati dall'articolo 3 della Costituzione

Bergamo, 22 nov. (askanews) – Per i sindaci la politica è “sana, bella, vera”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo. “È la politica che avevano in mente coloro che 75 anni fa scrissero quello che per me è uno dei brani più belli della storia della letteratura italiana. L’articolo 3 della Costituzione”, ha aggiunto Decaro.