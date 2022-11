Anci, Decaro: governo si fidi dei Sindaci, stiamo lavorando bene

Martedì 22 novembre 2022 - 18:10

"Guardando ai dati, ai numeri, alle procedure di gare avviate"

Bergamo, 22 nov. (askanews) – “Forti della fiducia dei nostri cittadini, noi chiediamo fiducia a questo Governo. Si fidi del nostro operato. Si fidi guardando ai dati, ai numeri, alle procedure di gare avviate e alle previsioni di spesa. Si fidi del fatto che stiamo facendo il nostro lavoro e lo stiamo facendo bene”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, alla XXXIX Assemblea Nazionale dell’Anci, in corso a Bergamo.“I dati della Ragioneria Generale dello Stato mostrano che 5.708 Comuni, cioè il 72,2% del totale, sono soggetti attuatori di almeno un investimento del Pnrr”, ha ricordato Decaro sottolineando che “grazie alla programmazione e alla spesa dei fondi Pnrr porteremo nelle nostre comunità oltre 3.000 nuovi bus ecologici, 16.500 alloggi popolari più moderni e confortevoli per altrettante famiglie, creeremo 264 mila posti per i nostri bambini negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia”.