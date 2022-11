Toscana, Renzi: se non ci buttano fuori restiamo in maggioranza

Lunedì 21 novembre 2022 - 19:04

"In corso verifica con Giani, sono ottimista"

Firenze, 21 nov. (askanews) – “Non abbiamo la minima voglia di uscire dalla maggioranza né di Palazzo Vecchio né della Regione Toscana, se non ci buttano fuori noi non abbiamo voglia di uscire. Poi naturalmente dipende dalle persone che hanno la responsabilità di governare questa città”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della presentazione a Firenze della edizione aggiornata del suo libro ‘Il mostro’.“Con il presidente Giani è in corso una discussione, una verifica, e sono ottimista che finisca”.