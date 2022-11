Terremoto Marche, Ricci: era ora venisse chiesto stato emergenza

Lunedì 21 novembre 2022 - 18:03

"Ora lavorare insieme per ottenere le risorse per i tanti danni subiti

Roma, 21 nov. (askanews) – “Era ora. Bene che il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli abbia chiesto lo stato d’emergenza. Ora lavoriamo insieme per ottenere le risorse per i tanti danno subiti dagli immobili pubblici e privati”. Lo ha dichiarato il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, commentando c la notizia della richiesta da parte della Regione Marche, dello stato di emergenza per il sisma che ha colpito il territorio lo scorso 9 novembre.