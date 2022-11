San Siro, La Russa: mantenere a Milano due stadi, è vantaggioso

Lunedì 21 novembre 2022 - 13:06

C'è compatibilità assoluta, è necessario e utile

Milano, 21 nov. (askanews) – “Il progetto dei due stadi è conveniente, quando uno all’estero parla di Milano le cose che si conoscono sono tre: il Duomo, la Scala e lo stadio San Siro. Continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi è vantaggioso, mantenere esattamente come è lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in tante città europee e sudamericane, un altro stadio. E’ assolutamente necessario e utile e lo vogliono le società”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione della Fondazione Ospedale Niguarda a Milano. “Il piano economico che mi sono permesso di sottoporre (al sindaco di Milano Beppe Sala ndr) – ha aggiunto La Russa – parte dal risparmio di 500 milioni: il costo della demolizione, che si somma al risparmio di danni ambientali enormi”.