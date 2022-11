Rdc, Fazzolari: riduzione copertura 2023 da 12 a 8 mesi

Lunedì 21 novembre 2022 - 20:31

"Dal 2024 rivedremo l'intero sistema"

Roma, 21 nov. (askanews) – “Il reddito di cittadinanza verrà riformato così come avevamo annunciato. Ci sarà un anno transitorio nel quale comunque tutte le persone in difficoltà saranno tutelate, e chi è in grado di lavorare invece avrà una riduzione dei mesi di sostegno da 12 a 8 mesi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, arrivando a Palazzo Chigi.“Nell’arco del 2023 – ha spiegato – chi è in grado di lavorare avrà diritto a meno periodo di copertura rispetto a prima. Chi invece non è in grado di lavorare avrà piena tutela. Dal 2024 rivedremo l’intero sistema lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi invece è in grado di lavorare”.