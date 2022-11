Pd,Ascani: io candidata? Per me prima la costituente e poi le candidature

Lunedì 21 novembre 2022 - 11:29

"Siamo un partito tutt'altro che morto"

Roma, 21 nov. (askanews) – Il congresso del Pd appassiona molti commentatori, segno evidente che il nostro partito è tutt’altro che morto, come vorrebbero tanti. Una grafica del Corriere di oggi mi colloca già nelle “galassie” dei candidati. Ribadisco: per me prima dei candidati c’è la costituente”. Lo dichiara la vicepresidente del Pd e della Camera Anna Ascani