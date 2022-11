Lazio,Conte: chi vuole inceneritore è conservatore peggior specie

Lunedì 21 novembre 2022 - 18:42

"il pensiero ecologista rifiuta il turbocapitalismo"

Roma, 21 nov. (askanews) – “Qualcuno non ha compreso la nostra battaglia contro l’inceneritore. La questione non è marginale, è di primaria importanza per una forza progressista, è il cuore di una formazione legata al pensiero ecologista che rifiuta l’ideologia del turbocapitalismo ispirata alla produzione, rapida dismissione e addirittura incenerimento dei prodotti, quando invece li dovremmo recuperare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, concludendo a palazzo Giustiniani il convegno “il Cantiere delle idee” promosso dalla vicepresidente del senato, Mariolina Castellone (M5S).“Una cultura che è incapace di prospettare un riutilizzo del prodotto e addirittura pensa all’incenerimento e alla distruzione come regola: questo è veterocapitalismo, quelo che ha costruito megalopoli, che ha alterato i paesaggi naturali, ha consumato cemento, è quella che ha distrutto il territorio costringendoci a vivere lontano dalla natura in compound artificiali. Una forza che propone di costruire un inceneritore da 600mila tonnellate è una forza conservatrice della peggior specie”, ha concluso l’ex premier, inasprendo, senza nominarlo esplicitamente, la polemica con l’ex alleato Pd che ha promosso l’inserimento del termovalorizzatore nel decreto varato a suo tempo dal governo Draghi.