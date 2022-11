Autonomia,De Luca: Calderoli mi commuove, si è accordo esiste Campania

Lunedì 21 novembre 2022 - 13:13

"Il ministro è un furbo, noi vogliamo impedire impostazione leghista"

Napoli, 21 nov. (askanews) – “Leggo dichiarazioni che mi rivolge il (furbo) ministro Calderoli. Intanto, provo una profonda commozione per il fatto che un ministro per le Riforme si accorga, dopo quattro anni, che fra le regioni che chiedono un confronto con il Governo sull’autonomia c’è anche la Campania. Si sono fatte riunioni con tre regioni, con la Campania mai. Bene così. La richiesta della Campania aveva obiettivi di merito e un obiettivo politico: impedire che il tema dell’autonomia fosse condizionato e ipotecato da una impostazione leghista”.Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle recenti parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Nel merito, dicevamo nel 2019 esattamente le stesse cose dette oggi – ha aggiunto il governatore campano – nel respingere la sgangherata bozza di disegno di legge presentata dal Ministro, e ora accantonata. Noi partiamo sempre da una premessa (nel 2019, come nel 2022): difesa rigorosa dell’unità nazionale, a cominciare dal tema della scuola e da quello della sanità. Più chiaramente: per la scuola, mantenimento di programmi scolastici di competenza nazionale; contratti nazionali, non regionali, per il personale scolastico; per la formazione professionale decisioni anche regionali, in maniera rispondente ai sistemi produttivi locali. Per la sanità: no a contratti integrativi regionali per il personale; vigilanza e competenza nazionale per le valutazioni scientifiche e le conseguenti norma sanitarie; applicazione rigorosa di criteri equi aggiornati per il riparto del fondo sanitario nazionale, a fronte di una scandalosa inadempienza da anni del Governo nazionale”. (segue)