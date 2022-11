Regionali, Boccia(Pd):appello a progressisti, uniti battiamo destra

Sabato 19 novembre 2022 - 18:00

D'Amato e Majorino sapranno allargare

Milano, 19 nov. (askanews) – “Faccio un appello a tutti coloro che si ritrovano nel campo progressista: alle prossime regionali andiamo uniti e battiamo facilmente la destra. Dopo aver consegnato il Paese a Giorgia Meloni per non essere stati in grado di parlarci e di venirci incontro su un percorso condiviso, evitiamo di consegnare alla destra anche la Regione Lazio, che viene da dieci anni di governo eccellente con Nicola Zingaretti, gli ultimi dei quali insieme anche al M5S. Così come in Lombardia, dove la destra si è divisa, abbiamo la possibilità di invertire subito la rotta”. Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, a margine dell’assemblea nazionale.“Sono sicuro che Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino sapranno allargare il campo anche grazie alle loro storie politiche limpidamente di sinistra e di attenzione agli ultimi. Abbiamo già visto, purtroppo, che quando siamo divisi vince la destra, evitiamo di replicare gli stessi errori anche in due Regioni importanti come Lazio e Lombardia. Sui programmi possiamo fare ogni sforzo per raggiungere intese chiare e condivise” ha aggiunto.