Pd, Quartapelle presenta ordine del giorno per sciogliere correnti

Sabato 19 novembre 2022 - 11:59

"Non risolve ma evita che il congresso sia una conta correntizia"

Roma, 19 nov. (askanews) – “Oggi in questa assemblea presentiamo un ordine del giorno per sciogliere le correnti… una pratica che ormai è diffusa e arriva in tutte le articolazioni del nostro partito. Certo non basta, ma è un inizio per parlarne”. Lo ha detto Lia Quartapelle intervenendo all’assemblea del Partito Democratico.“Facciamo alcune proposte concrete: nomina di un comitato congressuale, composto da alte personalità dal profilo riconosciuto come indipendente; chiediamo che nel regolamento si superi il meccanismo delle liste bloccate per l’elezione dell’assemblea; ci uniamo alla richiesta di una commissione Costituente per decidere i temi di questo congresso e per evitare che questo congresso sia una conta correntizia”, ha aggiunto.