Pd, Calenda: deve decidere se sta con noi o con i Cinque Stelle

Sabato 19 novembre 2022 - 11:34

Napoli, 19 nov. (askanews) – “Che si decidano, se sono con noi o se sono con i Cinque Stelle. Io penso che decideranno di andare con i Cinque Stelle”. Lo ha affermato Carlo Calenda a margine dell’assemblea nazionale di Azione in corso a Napoli, risponde ad una domanda sul congresso del Pd. “Il Pd in questo momento non è in grado di esprimere una linea e un partito non in grado di esprimere una linea è un partito destinato a morire. Quindi decidano. Io penso che decideranno di andare con i Cinque Stelle. Secondo me è un errore, possono anche cambiare rotta e decidere di aprire una discussione con noi su un’agenda riformista, però decidano. Così non possono andare avanti” conclude.