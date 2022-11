Lombardia,Gelmini:Moratti quando scende in campo lo fa per vincer

Sabato 19 novembre 2022 - 12:40

Il suo è percorso politico e professionale costellato di successi

Napoli, 19 nov. (askanews) – “Noi pensiamo che quando scende in campo lo fa per vincere”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Azione, a margine dell’assemblea nazionale del partito in corso a Napoli, risponde ad una domanda dei giornalisti sulla candidatura di Letizia Moratti a presidente della regione Lombardia.“Il percorso politico e professionale di Letizia Moratti è un percorso costellato da successi, – continua l’ex ministro – penso all’ottenimento insperato di Expo Milano, il ruolo che ha svolto all’interno della pubblica amministrazione ma anche nel privato”. “Siamo partiti con il piede giusto andando oltre le etichette, oltre le appartenenze e parlando alla Lombardia coinvolgendo l’associazionismo, il terzo settore, le donne, l’imprenditorialità, il mondo dell’istruzione, dell’università e della ricerca, insomma un tentativo il suo che al momento sembra riuscire di convincere i lombardi e di dare alla regione una guida autorevole, forte, attenta alla crescita di questa regione ma anche alla solidarietà” evidenzia la Gelmini.Infine, su di un eventuale appoggio del Pd alla candidatura della Moratti risponde “ho letto molti interventi di esponenti illustri del Pd che invitavano il partito a sostenere la Moratti andando oltre le appartenenze, mi pare però che al momento il Pd abbia una posizione diversa che noi rispettiamo e andiamo avanti, il percorso politico e professionale di Letizia Moratti è un percorso costellato da successi, penso all’ottenimento insperato di Expo Milano, il ruolo che ha svolto all’interno della pubblica amministrazione ma anche nel privato” conclude.