Lombardia,Calenda:Pd ha fatto scelta perdente, arriveranno terzi

Sabato 19 novembre 2022 - 11:08

E' stata candidata una persona per bene, però vicina al M5S. Moratti candidata competente vincente

Napoli, 19 nov. (askanews) – “Il PD? in Lombardia ha fatto una scelta strana, ha candidato una persona per bene che però è molto vicina al M5S e si porta dietro persone come Agnoletto del fronte anticapitalista ed a nostro avviso è una scelta molto perdente, arriveranno terzi”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine dell’assemblea nazionale del partito in corso a Napoli, commenta la possibile candidatura di Pierfrancesco Majorino per il Partito Democratico alle prossime regionali in Lombardia.La scelta di candidare la Moratti a governatore della Lombardia, per il leader di Azione è per “stabilire il principio che le persone capaci che abbiamo militato nella destra o la sinistra poco conta, quello che serve è che stiano insieme per un riformismo pragmatico, noi siamo un centro riformista e vogliamo rompere gli schemi della seconda repubblica”.