Lombardia,Buscemi(Pd): Majorino candidato giusto per battere destra

Sabato 19 novembre 2022 - 16:36

"Per cambiare regione con diseguaglianze sempre più grandi"

Milano, 19 nov. (askanews) – “Pierfrancesco Majorino è un ottimo candidato e un amico importante. È la candidatura giusta oggi per battere la destra in Lombardia”. Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi (Pd), a proposito del candidato del centrosinistra alle regionali del 2023. “Sarà una campagna elettorale emozionante. Per cambiare finalmente una Regione Lombardia governata dai soliti da 26 anni, con diseguaglianze sempre più grandi. Sanità, ambiente, lavoro e formazione, trasporti. Da qui si parte. Cambiamo tutto, e davvero. Forza Pierfrancesco Majorino. Ci sono, ci siamo, e saremo in tante e tanti” ha aggiunto.