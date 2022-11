Lombardia, Renzi: Majorino? Pd è ormai “partito Decoubertin”

Sabato 19 novembre 2022 - 16:38

"La scelta di non sostenere Moratti lo dimostra"

Roma, 19 nov. (askanews) – “La scelta di candidare Maiorino e non sostenere Moratti dimostra che anche in Lombardia al Pd non interessa nemmeno provare a vincere. Per loro basta partecipare. Ormai Pd vuol dire partito Decoubertin”. Lo ha affermato il leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel corso di una presentazione del libro “Ultima fermata” di Tommaso Labate.