Lombardia, Moratti: riequilibrare politica troppo Milano-centrica

Sabato 19 novembre 2022 - 18:16

Differenze con altre città pericolosissime se non le recuperiamo

Milano, 19 nov. (askanews) – “Noi abbiamo fatto una politica troppo Milano-centrica, lo dico da milanese, però Milano è sicuramente la città-Stato, la città-Regione, chiamatela come volete, però in questo momento abbiamo bisogno di riequilibrare il tema Milano-altre città” lombarde come Bergamo, Brescia o Varese. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, al convegno “Le 4 lombardie e il ruolo della politica” in corso a Bergamo nell’ambito del Festival Città Impresa.Il rapporto, ha ribadito l’ex vicepresidente della Lombardia, “va riequilibrato e la Regione ha una responsabilità nel colmare questi divari e nel far sì che ci siano politiche, che siano infrastrutturali, di digitalizzazione, relative alla sanità, ai poli formativi, deve recuperare queste differenze che sono pericolosissime se non le recuperiamo il più presto possibile, tra Milano che continua a crescere e le altre città che sono penalizzate”.