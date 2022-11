Lazio, Letta si appella ai suoi cittadini: non tornate indietro

Sabato 19 novembre 2022 - 13:47

Andiamo avanti, dopo questi 10 anni che hanno migliorato la Regione"

Roma, 19 nov. (askanews) – “Dobbiamo dire ai cittadini laziali di non tornare indietro, non ritornate agli anni in cui i governi di destra hanno portato il Lazio nelle situazioni peggiori. Andiamo avanti, dopo questi 10 anni che hanno migliorato la Regione dopo questi 10 anni di esperienze di governo di successo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella replica all’Assemblea nazionale del partito.