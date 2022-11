Campania, Iannone (FdI): stato di calamità per il Cilento

Sabato 19 novembre 2022 - 20:20

"Indispensabile far sentire la vicinanza dello Stato"

Roma, 19 nov. (askanews) – “Siamo vicini alle popolazioni cilentane, in particolare di Agropoli e di Castellabate, per i danni subiti dalla bomba d’acqua. È necessario riconoscere a questi territori lo stato di calamità naturale per fronteggiare il disastro generato. Oltre alla massima solidarietà, è indispensabile far sentire la concreta vicinanza dello Stato”: lo ha dichiarato il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.