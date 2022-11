Bossi ricoverato in ospedale a Varese, è in codice giallo

Sabato 19 novembre 2022 - 16:26

Il fondatore della Lega ha avuto un malore all'ora di pranzo nella sua casa a Gemonio

Roma, 19 nov. (askanews) – Il fondatore della Lega Umberto Bossi è ricoverato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese dove è stato trasportato a seguito di un malore all’ora di pranzo nella sua casa di Gemonio. Secondo le prime informazioni, Bossi è in condizioni di salute medie catalogate in codice giallo al Prono soccorso.Solo pochi giorni fa Bossi, eletto alla Camera a settembre al fotofinish dopo essere risultato escluso al primo conteggio, aveva annunciato per fine novembre, il giorno 27, la prima sua uscita pubblica alla testa della nuova formazione autonomista da lui battezzata “Comitato del Nord”.