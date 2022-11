Piantedosi: non abbiamo lezioni da imparare, l’attenzione Ue sull’emergenza migranti è un successo

Venerdì 18 novembre 2022 - 14:35

Il ministro dell'Interno: "L'argomento è stato troppo sottaciuto"

Roma, 18 nov. (askanews) – Rispetto alla questione migranti, abbiamo “già un primo successo” e la “riprova del fatto è che l’Italia è riuscita a ottenere che questo argomento, troppo sottaciuto, ritornasse alla giusta attenzione dell’Europa per essere affrontato non come emergenza ma come qualcosa che meritava la giusta attenzione”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Napoli a conclusione del Comitato per l’ordine e la sicurezza dell’area metropolitana partenopea.Il ministro ha ribadito la linea: sui migranti “non abbiamo lezioni da imparare da altri, l’Italia ha già delle esperienze che vanno messo a sistema e rese funzionali a essere anche contraltare di azioni di fermezza. Il sogno migratorio dei giovani provenienti dall’Africa, lo dobbiamo gestire noi e i Paesi da cui provengono non certo i trafficanti”.Piantedosi ha poi aggiunto che “la fermezza che intendiamo opporre e mantenere nei confronti di questo fenomeno dovrà essere compensata con fenomeni di più lunga durata, strutturali, che prevedono flussi di ingresso legali e corridoi umanitari”.A Napoli, a conclusione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana, il titolare del Viminale ha spiegato: “Il Piano, l’ho già detto, sarà presentato agli uffici dell’Unione europea e ruota attorno al fatto che siamo fortemente convinti” che bisogni adottare “ogni azione di fermezza per respingere i traffici illegali soprattutto nel Mediterraneo”.“L’indagine di ieri della procura di Caltanisetta ha svelato cosa ruota attorno al traffico di uomini che avviene nel Mediterraneo, che non riguardano le ong”, ha concluso il ministro.Psc/Int14