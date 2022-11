Lombardia, Moratti: riempire vuoto al centro, mi aspetto sorprese

Venerdì 18 novembre 2022 - 20:47

Grande fermento in politica, con destra-destra e sinistra-sinistra

Milano, 18 nov. (askanews) – “Sicuramente in questo momento c’è un grande fermento in politica, con una destra-destra e una sinistra-sinistra. Credo che ci possano essere ancora delle sorprese”. Lo ha detto la candidata del terzo polo alle regionali del 2023 in Lombardia, Letizia Moratti, a Otto e mezzo su La7, secondo la quale “lo scenario politico deve far riflettere sulla necessità di riempire il vuoto politico che si sta creando nel centro”.“Io mi definisco liberale e popolare. Se mi devo riconoscere in un’etichetta, mi riferisco alla Dottrina sociale della Chiesa. Ma queste sono gabbie e gli elettori vogliono poter fare riferimento a persone competenti e di esperienza” ha aggiunto.“Oggi ho chiamato sia Majorino che Fontana e ho chiesto loro di fare una campagna leale, perché l’interesse dei nostri cittadini è che ci si misuri sui contenuti e non sugli schieramenti”, ha proseguito dicendo che si aspettava la discesa in campo del candidato del centrosinistra.