Lombardia, Lega: Majorino estremista lontano da cittadini

Venerdì 18 novembre 2022 - 13:08

Cecchetti: l'opposizione ha finalmente mostrato il suo vero volto

Roma, 18 nov. (askanews) – “Con l’ufficialità della candidatura di Pierfrancesco Majorino a candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra l’opposizione ha finalmente mostrato il suo vero volto, quello di un centrosinistra che vira sempre più verso la sinistra dei no a tutto, candidando un estremista molto lontano dal pensiero e dal sentire dei cittadini lombardi. Di fronte ad una candidatura di un estremista come Majorino il centrodestra risponde compatto e unito con una candidatura autorevole come quella di Attilio Fontana, una garanzia di buon Governo, serietà e affidabilità per i lombardi”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.