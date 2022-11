Lepore (Pd): governo faccia serie politiche contro caro-affitti

Venerdì 18 novembre 2022 - 19:28

Contro gli sfratti e il sostegno alle città

Bologna, 18 nov. (askanews) – “Serve che il governo a livello nazionale non pensi solo a respingere le navi delle Ong ma cominci a mettere in campo delle serie politiche per il caro affitti, contro gli sfratti e il sostegno alle città. Perché solo le città possono dare una seria risposta al diritto alla casa”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine di un incontro promosso da due circoli del Partito democratico a cui è stato invitato anche il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.“Noi lavoriamo da tempo e abbiamo appena presentato un bilancio che investe risorse su temi sociali ed educativi e sui temi della casa – ha aggiunto Lepore -. Quindi crediamo che ci siano risorse per poter dare le prime risposte” sul problema legato alle abitazioni, per cui oggi si è protestato in diverse città italiane.