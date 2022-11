Lazio, Cangemi (Lega): noi siamo pronti, fuori il candidato

Venerdì 18 novembre 2022 - 12:38

Intanto a sinistra D'Amato al lavoro sulla coalizione

Roma, 18 nov. (askanews) – “Tra 87 giorni il Lazio andrà al voto. La Lega è al lavoro: cresce nei sondaggi, cresce nei territori. Cambieremo questa regione. Manca solo il nome del candidato del centrodestra per poter invertire la rotta dopo dieci anni di Pd. Cosa si sta ancora aspettando? Non lasciamo vantaggi a una sinistra esplosa e senza idee”. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, esorta ancora una volta il centrodestra ad esprimere il nome del candidato che a febbraio correrà per conquistare la presidenza della Regione e succedere così a Nicola Zingaretti.Intanto il centrosinistra con il candidato del Pd Alessio D’Amato è impegnato nella composizione dell’alleanza per arginare i numeri dei sondaggi sulle opinioni di voto che vedono il centrodestra molto avanti rispetto alla maggioranza uscente. L’operazione che vede D’Amato protagonista è ardua, sembra infatti difficile convincere il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte a ricreare il “modello Lazio”.