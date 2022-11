Lazio, Bettini: pochissime possibilità per un accordo Pd-M5S

Venerdì 18 novembre 2022 - 10:27

Sconcertato su Moratti candidata in Lombardia, è organica a destra

Roma, 18 nov. (askanews) – Ci sono ancora margini per fare un accordo tra Pd e M5S, nel Lazio e in Lombardia? “Dal punto di vista tecnico, sì. Dal punto di vista politico, purtroppo, soprattutto nel Lazio mi pare che ci siano ormai pochissime possibilità. Considero una tragedia questo scenario. Occorre allargare”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime sulle prospettive del centrosinistra alle prossime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia in una lunga intervista rilasciata al settimanale “The Post Internazionale – TPI”.“In queste ore Conte – spiega – privilegia il rafforzamento del suo movimento sull’alleanza: un errore. Se andiamo solo con Calenda, senza Fratoianni e la sinistra, il Pd pagherà un prezzo. Calenda, senza il M5s, ci allontana dal nostro compito fondamentale: dare una rappresentanza alle persone che sopportano la fatica del vivere. Non solo dal punto di vista economico, ma per la qualità della loro esistenza quotidiana. Non amo il Terzo Polo? Non amo l’inaffidabilità: Calenda aveva firmato il patto di alleanza elettorale e poi lo ha rotto improvvisamente. Forse è stato richiamato con il campanello – drin-drin – dai poteri che rappresenta: quelli dell’impresa e della finanza, che li supportano anche con elargizioni economiche (del tutto legittime). Lo dice Calenda stesso!”.“Conosco la situazione del Lazio bene. Posso fare – afferma Bettini – un pronostico vicino alla realtà: non serve un sondaggista per capire che la competizione con la destra sarebbe complicatissima. Cosa succede se perderemo? Mai abbiamo perso contemporaneamente il governo nazionale, i presidenti dei due rami del Parlamento, la capitale politica e quella economica. Tuttavia in politica si può rimediare sempre a tutto. Se sei in mare aperto puoi andare controvento, in bolina. Ma bisogna vedere se ti regge la barca. Speriamo, non ne sono certo, abbiamo di fronte una tempesta perfetta”.“Calenda è spesso prepotente. E lavora – sostiene ancora l’esponente dem – politicamente per spaccarci. Con abilità sulla Moratti ha provato questa operazione, in parte riuscita. In Lombardia sono sconcertato che solo si possa pensare a Letizia Moratti come possibile candidata. Personalmente la stimo, ma rappresenta organicamente la storia della destra in Lombardia. Non sono sicuro che vincerebbe. Basta con i papi stranieri, sono 26 anni che mangiamo rospi, sempre più grandi e sempre più indigesti. I nostri elettori sono avvelenati e li dobbiamo saper ascoltare. Per paradosso, allora, per vincere alle elezioni avremmo dovuto appoggiare la Meloni?”.