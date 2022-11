Covid, De Luca: con quale credibilità parlano di campagna vaccini?

Venerdì 18 novembre 2022 - 17:28

Dopo decisione di riammettere medici No Vax

Napoli, 18 nov. (askanews) – “Abbiamo ascoltato la dichiarazione del ministro della Salute, che ci ha comunicato che nei prossimi giorni farà partire una grande campagna di sensibilizzazione relativa al vaccino Covid e antinfluenzale. Vorrei dire con spirito cristiano all’attuale ministro della Salute: caro ministro, ma con quale credibilità e quale faccia noi andiamo a rilanciare oggi una campagna di vaccinazione contro il Covid e contro l’influenza dopo aver riportato al lavoro i medici No vax?”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.“Quella decisione di riammettere i No vax, che non ha riportato alcun beneficio al personale sanitario, è stata una decisione irresponsabile. In ogni caso – ha rivelato il governatore – ho già fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, braccio sinistro e braccio destro contemporaneamente. Invito, quindi, i miei concittadini a dare retta alla Regione Campania invece delle fesserie che, come sempre vengono raccontate dal ministero della Salute, come è capitato prima e come capita ancora oggi”, ha concluso De Luca.