Autonomia, Bonelli: proposta Calderoli disgrega la nazione

Venerdì 18 novembre 2022 - 13:04

"E' quella che una volta Bossi chiamava 'secessione'. Inaccettabile"

Roma, 18 nov. (askanews) – “La proposta del ministro leghista Calderoli sull’autonomia differenziata porta alla disgregazione dello Stato. Le competenze essenziali di gestione dello Stato, secondo questa proposta, verrebbero trasferite alle Regioni, come le norme generali di restrizioni, le norme generali di difesa dell’ambiente e degli ecosistemi, i rapporti internazionali, la tutela della salute, il coordinamento del sistema tributario, per fare solo alcuni esempi”. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, che prosegue: “Di fatto, con questa con questa proposta, viene meno l’unità della nazione e il principio solidaristico che è la base della nostra Costituzione. Si perderà, di conseguenza, la capacità di mantenere la coesione sociale, culturale ed economica e ogni Regione farà per sé. È la proposta storica della Lega che, con la modifica della Costituzione proposta da Calderoli, verrà attuata: quella che una volta Bossi chiamava ‘secessione’. Tutto ciò, francamente, è inaccettabile”.“Pensiamo – prosegue il parlamentare ambientalista – a cosa potrebbe essere l’Italia con le diverse Regioni ognuna delle quali emette norme di tutela ambientale, degli ecosistemi una diversa dall’altra. Come se la difesa dell’ecosistema e dell’ambiente potesse avere i confini. Si pensi a cosa potrebbe accadere se ogni Regione legiferasse in maniera diversa dalle altre, quindi con un accesso alla cultura e all’istruzione diverso per ogni Regione, come la cultura e l’istruzione potessero avere confini. Questa proposta è semplicemente vergognosa ed è banale dire che va fermata. Ci sembra drammatico che questo governo possa, attraverso un proprio ministro, aver presentato una proposta di questo genere. Per noi – conclude Bonelli – sarà dura opposizione”.