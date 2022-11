Segre: l’antisemitismo è pericolo ancora attuale, ricevo minacce

Giovedì 17 novembre 2022 - 18:42

Il bisogno della scorta è una grande vergogna del mondo che mi circonda

Milano, 17 nov. (askanews) – “L’antisemitismo è ancora un pericolo attuale? Purtroppo sì, io so solo che ricevo, oltre all’abbraccio affettuoso delle persone, anche insulti e minacce”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre a margine dell’esposizione al Memoriale della Shoah dei documenti del censimento degli ebrei del 1938. “Io sono la più vecchia in Europa, a 92 anni, che per l’odio antisemita ancora ho bisogno di essere protetta e questo credo sia una grande vergogna del mondo che mi circonda” ha ricordato poco prima nel suo intervento.