Nobili (Iv): ricorso contro termovalorizzatore? M5S nemico di Roma

Giovedì 17 novembre 2022 - 20:21

Roma, 17 nov. (askanews) – “Quando hanno governato in Campidoglio hanno fatto sprofondare la città tra i rifiuti. In Regione Lazio hanno bloccato gli impianti. In Parlamento hanno fatto cadere il governo Draghi per bloccare il termovalorizzare che è fondamentale per portare la Capitale definitivamente fuori dall’emergenza rifiuti”. Lo dichiara Luciano Nobili, coordinatore regionale di Italia Viva nel Lazio, a proposito del ricorso presentato da M5S alla Corte dei Conti contro la realizzazione di un termovalorizzatore a Roma.“Continuano a provarci con atti come questo dimostrando in maniera ineluttabile una certezza: il M5S è nemico di Roma”, conclude.