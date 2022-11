Lombardia, Moratti: appoggiata a Terzo Polo ma aperta a confronto

Giovedì 17 novembre 2022 - 15:11

Etichette politiche superate dalla necessità di misurarsi su contenuti

Roma, 17 nov. (askanews) – La lista civica di Letizia Moratti, candidata alle elezioni regionali della Lombardia, è “appoggiata in questo momento dal Terzo Polo; ma sono aperta a tavoli di confronto concreti sulle diverse tematiche di interesse della Regione”. Così la stessa Moratti, in un post su Facebook.Moratti ha sottolineato di ritenere che le “etichette politiche” sono “superate dalla necessità di misurarsi sui contenuti. Questa è una Regione molto concreta, i lombardi sono molto concreti e mi auguro di potermi misurare sui contenuti”.Nel post, la Moratti ricorda di riconoscersi in una “storia liberale e popolare che si ritrova nella dottrina sociale della Chiesa” caratterizzata da un “percorso che cerca di guardare ad una crescita inclusiva”.