Lombardia, Fratoianni: fare ogni sforzo per alleanza larga opposizioni

Giovedì 17 novembre 2022 - 14:44

Majorino ok ma i leader delle forze maggiori devono smetterla di litigare

Roma, 17 nov. (askanews) – “Pierfrancesco Maiorino in Lombardia ? È un ottimo nome, il nostro giudizio su di lui è molto buono. Anche qui però il tema non sono i nomi.Partiamo dai temi e dai programmi su cui e occorre guardare alla legge elettorale regionale a turno unico. Se i leader delle forze politiche maggiori continuano a litigare l’uno con l’altro e non si trova un punto di convergenza, tanto vale dire alla destra: indicate il nome del presidente della Regione cosi evitiamo di fare una faticosa e a quel punto inutile campagna elettorale. Questa è una gestione e un modo di procedere da scolaretti.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Rai Uno nel corso di Tg1 Mattina.“Serve davvero – prosegue il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra – un approccio diverso che parta dai temi e dalla convinzione che per vincere serve una convergenza Nel Lazio ad esempio penso che le politiche del governo regionale uscente siano politiche che vadano difese, che vadano rilanciate, rinunciarvi in partenza, come si è fatto peraltro alle elezioni politiche escludendo sciaguratamente l’accordo con il M5S in partenza, mi pare un errore. In Lombardia mi pare la situazione sia diversa, sono molto più fiducioso”.“Io penso che in queste ore – conclude Fratoianni – si debbano fare tutti gli sforzi possibili per poter costruire un’alleanza del fronte democratico e progressista la più ampia possibile”