Lombardia, centrosinistra indica Majorino candidato presidente

Giovedì 17 novembre 2022 - 21:22

Completato il lavoro sulle priorità programmatiche

Milano, 17 nov. (askanews) – Sarà l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino a guidare il lavoro del centrosinistra lombardo, candidandosi alla presidenza della Regione alle regionali del 2023. Lo hanno deciso i partiti della coalizione, cioè quelli del perimetro delle politiche del 25 settembre più forze civiche, che si sono riunite stasera.Forze “ambientaliste e liberal-democratiche, che in questi mesi hanno lavorato alla costruzione della coalizione per l’alternativa alla Giunta Fontana”, si legge in una nota, le quali si sono riunite “completando il lavoro sulle priorità programmatiche condivise e che verranno offerte quale contributo alla stesura del programma del candidato presidente”.“È stato inoltre deciso di coinvolgere nella costruzione del programma alcune eminenti personalità della società civile e progressista lombarda” tra le quali lo stesso Majorino.