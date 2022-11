Lazio, Bonafoni (POP): campo largo, riannodiamo il filo con M5S

Giovedì 17 novembre 2022 - 10:51

E oggi Alessio D'Amato inizia gli incontri

Roma, 17 nov. (askanews) – “Ieri dopo tanto (troppo) tempo è tornato a riunirsi il tavolo del centrosinistra regionale. Si è riunito e subito si è sospeso.Con le altre forze ecologiste e di sinistra abbiamo chiesto e ottenuto questa sospensione, che serve innanzitutto a riannodare il filo di una storia lunga dieci anni e che adesso sta deragliando”. Parole che Marta Bonafoni consigliera regionale del Lazio e presidente del Movimento POP, affida questa mattina a Facebook e così torna all’incontro che, ieri nella sede del Pd Lazio, ha visto riunite le forze ecologiste e della sinistra, in vista delle regionali del Lazio a poche ore dall’indicazione da parte del Pd Lazio di Alessio D’Amato quale candidato alla presidenza della Regione da pochi giorni “orfana” di Nicola Zingaretti. “Un passo indietro per farne dieci avanti.La precipitazione delle scelte del Pd sul candidato presidente hanno invertito l’ordine dei fattori che – insieme al Pd – ci eravamo dati” avverte Marta Bonafoni, che scende nell’analisi di quanto avvenuto negli ultimi giorni. “Si era detto: programma – coalizione – primarie sì o no – candidato o candidata. A questo punto possiamo dire che sul tavolo esiste solo il nome di un candidato, ma manca tutto il resto” sottolinea Bonafoni. Di qui la proposta che, come emerso ieri sera, è idea condivisa tra le forze di sinistra: “Ripartiamo dal programma allora, e dal dialogo con il Movimento Cinque Stelle. ù Non servono i sondaggi a spiegarcelo, ce lo racconta lo spaesamento del nostro popolo. Serve la coalizione larga, serve il campo progressista. Nessuna strada deve restare inesplorata” avvisa la presidente di Pop. E il tavolo di ieri questo ha certificato, da Demos ai Radicali +Europa, da Europa Verde e Sinistra Italiana: bisogna guardare al campo largo e non archiviare l’esperienza maturata nel 2021 in regione Lazio del governo del centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle. Come spiegato nella tarda serata di ieri, Alessio D’Amato già da oggi è pronto ad affrontare “gli incontri con la coalizione, che ringrazio”, incontri termineranno entro la settimana. “Abbiamo poco tempo e bisogna agire in fretta, non voglio concedere alcun vantaggio alla destra. La mentalità vincente è di chi si sente già in campagna elettorale” aveva detto ieri sera D’Amato.