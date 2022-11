Autonomia,Emiliano: non ci fidiamo di chi prima chiedeva secessione

Giovedì 17 novembre 2022 - 15:19

Quando si accorgeranno che con Lep il Sud avrà più risorse del Nord vedremo se resteranno deternminati

Roma, 17 nov. (askanews) – “Se ci chiedono se noi ci fidiamo di chi proponeva prima la secessione poi il federalismo fiscale, ora l’autonomia differenziata, rispondiamo di no. Abbiamo il timore che quando si accorgeranno che applicando i Lep è il Sud che avrà maggiori risorse rispetto al Nord, non lo so se avranno la stessa volontà”. Lo ha detto il presidente della Puglia, Michele Emiliano, al termine dell’incontro tra il ministro delle Regioni e delle Autonomie, Roberto Calderoli e la Conferenza delle Regioni.