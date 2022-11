Autonomia, Giani: non è problema di risorse, ma più competenze

Giovedì 17 novembre 2022 - 16:49

In Toscana, spiega il governatore, per beni culturali o geotermia

Roma, 17 nov. (askanews) – “Ritengo che l’autonomia differenziata vada letta non come un problema di risorse, che poi competono fra il Nord e il Sud, creando squilibri, tutt’altro: dobbiamo leggerlo come un’Italia che attraverso l’autonomia differenziata dà ad alcune Regioni maggiore autonomia, appunto, in alcune materie”. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, al termine dell’incontro tra il ministro delle Regioni e dell’Autonomia, Roberto Calderoli e i governatori delle Regioni e le province speciali, sul tema dell’autonomia differenziata.Giani ha portato l’esempio della Toscana, che in alcuni ambiti ha maggiore competenza “I beni culturali, l’energia, la geotermia che abbiamo solo noi.E’ giusto quindi, in questo, che ci sia una specificità nella competenza e nell’azione della Regione, che poi va nel senso dell’articolo 5: la Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali”, ha spiegato.