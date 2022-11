Lazio, Zaratti (Ev-Si): riaprire il dialogo con i 5 Stelle

Mercoledì 16 novembre 2022 - 20:18

Serve un confronto

Roma, 16 nov. (askanews) – L’alleanza Verdi e Sinistra italiana ha “chiesto con forza che si riapra il dialogo con il Movimento 5 stelle, a livello locale e nazionale, perché lasciare il Lazio in preda alla destra senza combattere e da irresponsabili”. Così il deputato segretario regionale di alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti, al termine della riunione di coalizione del centrosinistra nella sede del Pd Lazio a Roma.“Abbiamo chiesto di fare un confronto programmatico con il M5s non eludendo alcun tipo problema. Sul termovalorizzatore si può rimettere in campo la proposta di una commissione formata dal governo, il commissario Gualtieri e la regione che verifichi le quantità di rifiuti che questa città produce e qual è il residuo, e valuti la possibilità di chiudere il ciclo dei rifiuti con le migliori tecnologie”. Per evitare la sconfitta per Zaratti bisogna “riaprire la discussione con il M5S” e se rifiuteranno la responsabilità sarà la loro.