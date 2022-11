Lazio, Fratoianni: basta giocatori poker, si riapra tavolo confronto

Mercoledì 16 novembre 2022 - 14:03

Non abbiamo voglia di replicare il 25 settembre

Roma, 16 nov. (askanews) – “Da un sondaggio pubblicato stamattina dall’edizione locale di Repubblica, si vede che la partita è persa e i cittadini progressisti, democratici e ecologisti del Lazio devono rassegnarsi a vedere trionfare la destra. Giustamente gli girano le scatole. Come girano pure a noi”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.“A questa irresponsabilità da giocatori di poker – prosegue il leader di SI – va contrapposta intelligenza e umiltà. Sappiano i giocatori di poker che non stanno giocando con le fiches ma con le vite dei cittadini del Lazio. E che la politica giochi con le vite delle persone non è mai una cosa bella”.“Si azzeri tutto, si riapra un tavolo di confronto sui temi – conclude Fratoianni – senza primogeniture e senza l’ossessione di piantare bandierine o fare i primi della classe. Altrimenti l’esito è segnato. Noi non siamo giocatori di poker e non abbiamo alcuna voglia di replicare il 25 settembre”.