Lazio, Bonafoni (Pop): bene sospensione tavolo del centrosinistra

Mercoledì 16 novembre 2022 - 20:29

Ora rilanciare il percorso della coalizione larga

Roma, 16 nov. (askanews) – “La riunione di oggi tra le forze politiche del centrosinistra laziale ha sancito la sospensione del tavolo di confronto. Una scelta che condividiamo e necessaria per rilanciare il percorso”. Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, presidente del Movimento POP. “Dobbiamo salvaguardare il lavoro portato avanti negli ultimi due anni di governo regionale, costruendo ponti per favorire una coalizione larga; per questa ragione è opportuno attivare una delegazione con il Movimento 5 Stelle per comprendere realmente le possibilità di collaborazione”.