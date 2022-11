Fincantieri, Fedriga: navi prodotte a Monfalcone sono orgoglio Fvg

Mercoledì 16 novembre 2022 - 14:45

Forte volano per turismo

Monfalcone, 16 nov. (askanews) – “Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso delle meravigliose e modernissime navi che Fincantieri realizza nel cantiere di Monfalcone. La mia speranza è che il rafforzamento del rapporto con le grandi compagnie crocieristiche, come Msc, che scelgono Trieste e Monfalcone come scali per le proprie navi continui a crescere negli anni perché sta portando notevole impulso al comparto turistico e garantendo una grande visibilità al Friuli Venezia Giulia”. È quanto dichiarato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia di varo della Msc Seascape, la nuova ammiraglia dell’importate gruppo crocieristico realizzata da Fincantieri nei cantieri di Monfalcone, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Monfalcone Annamaria Cisint, il presidente e l’amministratore delegato di Fincantieri Claudio Graziano e Pierroberto Folgiero e il presidente e l’amministratore delegato di Msc Crociere Gianluigi Aponte e Pierfrancesco Vago.Il governatore ha ricordato la figura di Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri per oltre 20 anni recentemente scomparso al quale sarà dedicata una targa apposta sulla Msc Seaside e ha evidenziato come “la sua impronta e la sua capacità imprenditoriale sono ormai parte del Dna dell’azienda e questa è la grande eredità da lui lasciata a Fincantieri. Un’azienda che Bono ha saputo risollevare da un momento di crisi e trasformarla in una realtà leader nel settore navalmeccanico”.Fedriga ha poi rimarcato che “la Fincantieri e gli stabilimenti di Monfalcone sono strategici per lo sviluppo del Paese. Il Friuli Venezia Giulia ha investito moltissimo sul sistema logistico: i porti, gli interporti e i sistemi intermodali. Lo scalo portuale di Trieste non è in competizione con gli altri porti italiani perché si rivolge essenzialmente a un target internazionale. Il nostro obiettivo è stabilire collaborazioni con Austria, Ungheria, centro Europa; il nuovo contesto geopolitico darà sempre più rilevanza al Nordest che, essendo venute meno le altre vie di comunicazione, diverrà la porta verso l’est. Un contesto nel quale il Friuli Venezia Giulia può essere strategico purché tutti i soggetti pubblici, e anche quelli privati, facciano squadra e remino nella stessa direzione”.Il ministro delle Infrastrutture Salvini si è detto orgoglioso che l’80 per cento dei materiali usati per la Msc Seaside siano italiani e che lo sia anche la maggior parte delle maestranze, inoltre ha ringraziato la comunità locale evidenziando che è con essa che i cantieri devono convivere. Salvini ha poi confermato che per crescere i porti di Trieste e Monfalcone hanno bisogno di strade e infrastrutture ferroviarie all’altezza e che quindi questo è uno dei dossier alla sua attenzione.Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, il quale ha osservato che “la Msc Seaside è un altro gioiello del made in Italy, e in particolare made in Friuli Venezia Giulia, che darà lustro al nostro Paese e alla nostra regione solcando i mari di tutto il mondo. Una nave enorme, altamente tecnologica e rispettosa dell’ambiente che conferma la leadership mondiale di Fincantieri nel settore della crocieristica”.