Consiglio Toscana, ok Commissione a legge su agricoltura sociale

Mercoledì 16 novembre 2022 - 17:04

Con il voto favorevole del Pd e l'astensione di FdI e Lega

Firenze, 16 nov. (askanews) – Una proposta di legge in merito alle disposizioni in materia di agricoltura sociale è stata licenziata a maggioranza con il parere favorevole del Partito democratico e l’astensione di Lega e Fratelli d’Italia, in commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd). Questo tipo di agricoltura rappresenta anche un’occasione importante per lo sviluppo dell’agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell’attività agricola.Con questo atto si istituisce l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale denominati “fattorie sociali” e si prevedono le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale con l’obiettivo di favorire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e promuovere l’integrazione delle attività sociali sul territorio, nel rispetto dei principi stabiliti dalle “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (legge 18 agosto 2015, n. 141). Tra i destinatari dell’inserimento socio lavorativo, oltre ai lavoratori con disabilità, i soggetti svantaggiati e i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, si inseriscono anche i rifugiati e gli immigrati.La proposta di legge, in coerenza con la normativa regionale in materia di governo del territorio, individua i locali utilizzabili per l’esercizio delle attività di agricoltura sociale e per facilitare l’identificazione delle fattorie sociali viene previsto un apposito contrassegno regionale.