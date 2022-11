Autonomia, De Luca: Campania chiede ritiro ddl Calderoli

Mercoledì 16 novembre 2022 - 12:31

Rompe l'unità nazionale e non ci sono margini per miglioramenti

Napoli, 16 nov. (askanews) – “Credo che per come è articolato il disegno di legge la Campania debba chiedere il ritiro di questo provvedimento perché non ci sono margini per fare miglioramenti sostanziali. Domani chiederemo ritiro di questo provvedimento per avere un chiarimento politico di fondo sul senso dell’autonomia”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, in una conferenza stampa organizzata a palazzo Santa Lucia, a Napoli, per evidenziare la posizione della regione sul disegno di legge sull’autonomia differenziata del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Domani è prevista la riunione della Conferenza delle Regioni, incontro al quale parteciperà anche il ministro.