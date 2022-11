Pnrr, Bernini: dare più forza e valore a università e ricerca

Martedì 15 novembre 2022 - 11:30

Indica una "nuova prospettiva" fatta di "riforme e investimenti"

Varese, 15 nov. (askanews) – “Per sostenere voi giovani e rendere l’Italia più attrattiva dobbiamo dare sempre più forza, valore e valori all’università e alla ricerca”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Pnrr, ha aggiunto Bernini, “indica un percorso ambizioso per i prossimi anni” per quantità e qualità. Non è infatti, ha proseguito, “solo un grande programma di investimento, ma un mondo che cambia, una nuova prospettiva” fatta di “riforme e investimenti”.