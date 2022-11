Morte fisica veneziana Dal Co, Zaia: ricordata per i suoi successi

Martedì 15 novembre 2022 - 16:39

"Esprimo la vicinanza ai familiari"

Venezia, 15 nov. (askanews) – “Sicuramente sarà ricordata come una giovane scienziata che aveva raccolto già importanti attestazioni a livello internazionale. Nel suo profilo si presentava sottolineando la sua provenienza da Venezia e riconosciamo in lei uno di quei giovani professionisti che hanno onorato la nostra Regione con il loro lavoro. Esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze ai familiari della dottoressa Alma Dal Co, provati da un così grande e improvviso dolore”.Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la morte di Alma Dal Co, trentatreenne fisica, esperta di Biologia molecolare, deceduta in immersione nelle acque di Pantelleria.