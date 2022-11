Lombardia, Moratti: grazie Dalla Chiesa, confronto sui programmi

Martedì 15 novembre 2022 - 12:15

L'ex sindaca di Milano elenca i "punti su cui si può convergere"

Milano, 15 nov. (askanews) – “Ringrazio Nando dalla Chiesa per le sue parole e l’approccio concreto di chi dice: confrontiamoci sul programma”. Lo scrive su Facebook Letizia Moratti, che aggiunge: “Abbiamo bisogno di una politica che non subisca, ma sappia guidare le trasformazioni, affrontando le grandi sfide che ci attendono”.“Transizione ecologica, inclusione sociale, rafforzamento della medicina territoriale, continuare a garantire alti livelli di cura ad una popolazione che sta invecchiando, connettere i territori, sostenere lo sviluppo economico perché solo lo sviluppo ci dà la possibilità di superare le diseguaglianze, ripensare il lavoro per non mortificare il naturale desiderio di donne e uomini ad avere figli, combattere illegalità e inefficienze il cui prezzo ricade in maggior parte sui più deboli, sono obiettivi – conclude Letizia Moratti – su cui credo si possa convergere”.