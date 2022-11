Lombardia, M5S: a giorni punti fermi su temi, poi valutazione nomi

Martedì 15 novembre 2022 - 20:47

Così vertici regionali dopo incontro a Roma con capo politico Conte

Milano, 15 nov. (askanews) – “Nei prossimi giorni presenteremo i nostri punti fermi per la Lombardia e li metteremo a disposizione della società civile, dopodiché valuteremo chi vorrà costruire insieme a noi l’unica alternativa possibile alla destra di Fontana, Salvini e Meloni e al centrodestra di Calenda, Renzi e Moratti”. Con queste parole il coordinatore regionale lomabardo del M5s Dario Violi e il capogruppo al Pirellone Nicola Di Marco capogruppo hanno riferito dell’incontro avuto a Roma con il leader pentastellato Giuseppe Conte sulle prossime elezioni regionali in Lombardia.Un faccia a faccia che, avevano riferito dal M5s alla vigilia, era finalizzato anche alla valutazione di un eventuale accordo con il Pd sul nome di Pierfrancesco Majorino, con cui c’è condivisione sull’importanza di un’intesa basata anzitutto sui punti programmatici.“Con il capo politico c’è piena sintonia, abbiamo condiviso la necessità di proseguire in quel percorso che ci impone di tenere alta l’asticella sui temi piuttosto che sui nomi e fare del programma la nostra bussola per le decisioni future” hanno aggiunto Di Marco e Violi.